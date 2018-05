Traffico: A22, rischio code anche lunedì 21 e martedì 22

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - Anche lunedì 21 e martedì 22 maggio saranno giornate a rischio code lungo l'Autostrada del Brennero per il ponte di Pentecoste.

Lo prevede l'A22 che ricorda come in in Austria, dalle ore 0 alle ore 22 di lunedì 21 sarà impossibile circolare per tutti i mezzi pesanti dedicati al trasporto di cose e di peso superiore alle 7,5 t. Nello stesso giorno e nelle stesse ore le stesse categorie non potranno mettersi in strada nemmeno sull'A22 in carreggiata nord nel tratto tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato, con soste forzate all'autoparco Sadobre e nelle altre aree di sosta dedicate. Si tratta - osserva A22 - di divieti necessari per garantire meno disagi alla circolazione delle persone, ma che genereranno inevitabilmente martedì 22 maggio dei rallentamenti sull'autostrada dovuti alla ripartenza dei mezzi pesanti, dall'Austria verso l'Italia. Dunque in carreggiata sud, soprattutto nel primo tratto dopo la barriera di Vipiteno, e in direzione opposta, nel tratto più a nord dell'Autobrennero.