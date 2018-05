Migranti: 'Trova il mondo in Trentino' con una fotografia

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - Si può partecipare entro l'8 giugno al concorso fotografico Trova il mondo in Trentino'. Il tema del concorso riflette la natura del progetto, ovvero le interconnessioni tra territori e persone. Gli scatti dovranno quindi trovare interconnessioni ambientali, commerciali, culturali e sociali tra la comunità locale e il resto del mondo.

Organizzato da Gtv, il concorso vuole stimolare lo spirito critico dei cittadini trentini, e non solo. Si divide infatti in due sezioni. La prima è 'Trova il mondo in Trentino, che prevede di porre l'accento sulle interconnessioni tra il territorio trentino e il resto del mondo. Le foto presentate in questa sezione dovranno essere scattate nella provincia di Trento. La seconda è 'Trova il mondo a casa tua', che prevede di porre l'accento sulle interconnessioni tra un qualsiasi territorio-comunità italiana e il resto del mondo. Le foto presentate in questa sezione dovranno essere scattate in Italia, al di fuori della provincia di Trento. (ANSA).