A22, code e rallentamenti in direzione sud

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - Problemi al traffico questa mattina lungo l'Autostrada del Brennero, in carreggiata sud, in coincidenza con il ponte di Pentecoste e la chiusura delle scuole in Baviera. Rallentamenti con code sono segnalati tra Brennero e Vipiteno, tra Chiusa e San Michele, tra Rovereto nord ed Affi e tra Carpi e l'allacciamento A1 (Modena). La situazione dovrebbe migliorare in serata, secondo le previsioni di A22.