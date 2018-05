A Polo Meccatronica monitoraggio impianti a fune

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - La startup VisionTek Engineering svilupperà nel Polo Meccatronica di Rovereto il monitoraggio degli impianti a fune del colosso mondiale delle funi Bridon-Bekaert Ropes Group.

È stata infatti siglata a Milano l'intesa, del valore di 625.000 euro, che ha portato il gruppo belga e Trentino Sviluppo ad entrare nella compagine sociale di VisionTek. La startup, nata a Brescia nel 2014, si insedierà nel Polo Meccatronica dove, in sinergia con gli enti di ricerca del territorio, affinerà un innovativo sistema ottico di monitoraggio 3D delle funi, applicabile alle teleferiche per il trasporto di persone, ma anche ad applicazioni in campi diversi. Tale sistema verrà testato sulle funivie trentine, "al fine di incrementarne la sicurezza e diminuirne i costi di manutenzione, intervenendo tempestivamente sui cavi guasti ma evitando anche la sostituzione programmata delle funi, a prescindere dall'effettivo grado di usura".