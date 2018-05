Progetto Manifattura, al via lavori per mega complesso

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - Avviati a Progetto Manifattura i lavori per la costruzione di spazi innovativi nell'hub della "green economy" di Trentino Sviluppo. Si tratta della più grande opera di edilizia civile industriale in Trentino che prevede una spesa di 38,6 milioni di euro.

La fine dei lavori è prevista per gennaio 2020. Oggi è stata posata la prima pietra del nuovo complesso produttivo. Il progetto preliminare è stato firmato cinque anni fa dall'archistar giapponese Kengo Kuma. Il mega cantiere, gestito all'impresa Colombo Costruzioni Spa di Lecco, trasformerà l'incubatore di Trentino Sviluppo e lo storico opificio tabacchi di Rovereto in una vera e propria Green Innovation Factory.

Quasi 26 mila metri quadrati di nuovi edifici che consentiranno di raddoppiare le superfici produttive e gli spazi per le aziende, con una stima a regime di 100 realtà insediate per 1.200 addetti. Nei lavori saranno impegnate oltre 30 imprese, con punte di 250 operai al giorno.