Bianchi, Salivini e Di Maio innovatori

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAG - Il sindaco di Laives Christian Bianchi, che guida una giunta Centrodestra-M5s-Svp, promuove Salvini e Di Maio, "che ovviamente sono diversi, hanno partiti e storie diverse, ma che di fondo vogliono essere entrambi degli innovatori, sia un percorso serio e fatto con grande attenzione". "Sia la Lega che il Movimento 5 stelle sanno che in questo governo si giocano tutto: le attese sono altissime e il rischio di governare male sarebbe gravissimo per entrambi", afferma il primo cittadino del comune altoatesino che boccia "critica preventiva" e "sfiducia selettiva".

Il percorso della discussione e conciliazione "avevo fatto anch'io, nel piccolo, a Laives", aggiunge. "Allo stesso modo la nascita di questo governo potrebbe dare nuovi orizzonti anche in provincia di Bolzano, alle elezioni provinciali di ottobre", prosegue Bianchi che auspica compattezza delle liste. "Oggi serve che l'autonomia venga governata guidando un tandem, dove gli italiani costituiscono una parte fondamentale", conclude Bianchi.