Lunga notte delle chiese in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - Sperimentare la Chiesa in modo diverso dal solito. È quanto sarà possibile fare in Alto Adige venerdì 25 maggio, in occasione della sesta edizione della Lunga notte delle chiese. 71 le chiese, i conventi e le cappelle in Alto Adige che terranno aperte le loro porte fino alle prime ore del mattino. Oltre 200 le iniziative in programma: previste visite guidate alle chiese e alle torri campanarie, meditazioni, iniziative per i bambini, conferenze, concerti e spettacoli teatrali.

La Lunga notte delle chiese è un invito a scoprire i tesori visibili e invisibili delle chiese, che vengono resi accessibili a tutti, anche a chi è lontano dalla chiesa. Si propone come un'occasione di incontro e offre la possibilità di conoscere da vicino comunità, luoghi e persone di diverse confessioni. Tra gli appuntamenti le visite guidate per bambini e adulti nelle chiese di Merano e l'incontro dal titolo "L'arte in chiesa" spiegata dal pittore e poeta Luis Stefan Stecher nella chiesa parrocchiale.