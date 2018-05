Itea, nel 2017 utile di 1,3 milioni

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - I dati economici 2017 di Itea Spa indicano un risultato positivo ante imposte pari a 3.596.678 euro ed un utile d'esercizio pari a 1.351.967 euro, con un peso impositivo pari a 2.244.711 euro (dato da imposte correnti, differite ed anticipate).

I risultati di bilancio ottenuti da Itea Spa nel corso dell'esercizio 2017 sono stati presentati oggi al Socio unico, la Provincia di Trento, rappresentata dall'assessore di Carlo Daldoss, in occasione della chiusura dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio. Per quanto riguarda le morosità, 400 sono stati nel corso del 2017 gli inquilini Itea segnalati e 18 sono stati gli sfratti. Gli investimenti per il futuro riguarderanno un nuovo piano quinquennale, che sarà predisposto sulla base delle politiche sulla casa che la Provincia intenderà attivare; nuove permute e lo sviluppo di nuovi progetti realizzativi ed infine l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici grazie anche alle opportunità connesse alle agevolazioni fiscali.