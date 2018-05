Prezzi: Istat, Bolzano guida aumenti

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - L'Istat rileva aumenti dei prezzi su base annua in quasi tutte le città con più di 150 mila abitanti e i capoluoghi di regione. Fanno eccezione solo Aosta, dove l'inflazione è pari a zero, e Messina (-0,1%), Ancona e Potenza (-0,3% per entrambe), che sono in deflazione. Bolzano è ancora una volta il capoluogo dove i prezzi presentano gli incrementi più elevati (+1,4%), seguito da Reggio Emilia e Reggio Calabria (+1,1% per entrambe).