Incidenti lavoro: operaio ferito a Spini di Gardolo

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - Infortunio sul lavoro questa mattina in una fabbrica di Spini di Gardolo, a nord di Trento.

operaio di 47 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato travolto da un macchinario.

Dopo i primi soccorsi, l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale S. Chiara di Trento. Le sue condizioni sono gravi, secondo le prime notizie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Avviati accertamenti per chiarire la dinamica dell'infortunio.