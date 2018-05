Croce rossa, non lasciamo ex Alimarket

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - "Croce Rossa continuerà nella gestione della struttura ex Alimarket, con la consapevolezza e l'arricchimento che questi due anni di gestione condivisa hanno saputo portare in tutti gli ambiti dell'accoglienza". Lo comunica la Croce rossa altoatesina dopo l'annuncio della scelta della Croce bianca di concentrarsi sulle attività di protezione civile rispetto all'accoglienza dei richiedenti asilo.

La Croce rossa ricorda l'impegno nella struttura d'accoglienza condiviso con la Croce bianca e la cooperativa sociale "River Equipe" che "ha permesso di dare assistenza a diverse centinaia di richiedenti protezione internazionale".

"Oggi le strade condivise dalle 'due Croci' giungono ad un bivio", si legge in una nota ed il presidente del comitato provinciale di Croce rossa, Hannes Mussak, esprime "riconoscenza nei confronti dei colleghi di Croce Bianca e di River Equipe per il percorso fatto insieme e per la crescita reciproca che questa esperienza ha saputo generare".