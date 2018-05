Cooperative agricole, oltre 1 miliardo di fatturato nel 2017

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - Nel 2017 le cooperative agricole del Trentino e le società controllate hanno raggiunto 1 miliardo e 96 milioni di euro di fatturato, in crescita del 4% rispetto al 2016 quando il fatturato era stato di 1 miliardo 52 milioni di euro. Gli investimenti netti ammontano a 687 milioni, il patrimonio complessivo a 423 milioni, in crescita del 2,7%. I debiti scendono a 454 milioni. Le società sono 88 con 18.541 soci conferitori, 2.768 collaboratori.

Questi i dati principali del bilancio presentato oggi a Trento al convegno di settore.

Le cooperative agricole hanno espresso i propri candidati al cda della Federazione trentina della cooperazione. Sono Michele Odorizzi, Luca Rigotti (vicepresidente uscente), Bruno Lutterotti e Saverio Trettel (consiglieri uscenti). Rodolfo Brocchetti si presenterà candidato in assemblea fra i "trasversali".