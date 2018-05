Buonconsiglio, nuove sale espositive e nuovo percorso

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - Per il Castello del Buonconsiglio il biennio 2018-2019 sarà all'insegna delle novità e dei grandi cambiamenti. Da qui alla fine dell'anno sono previste nuove sale espositive in Castelvecchio, un nuovo percorso nel Magno Palazzo, un nuovo bookshop, una nuova sala info, un restyling della biglietteria, un nuovo logo e una nuova grafica per il museo e le sedi distaccate. Previste postazioni multimediali e plastici interattivi.

Da qualche settimana sono partiti i lavori di disallestimento di Castelvecchio dove al posto del lapidario e della sezione egizia troveranno sede nuove sale dedicate alla storia delle genti trentine e alla sezione archeologica del museo, che avrà più spazio espositivo rispetto a prima. Nel mese di maggio sarà inaugurata anche la sala dedicata alla figura di Cesare Battisti che sarà allestita nel Torre Granda. Battisti sarà ricordato come uomo, geografo, giornalista, storico, e politico europeista.