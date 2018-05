Basket: playoff, Avellino-Trento 80-59

(ANSA) - AVELLINO, 16 MAG - Non c'è storia in gara-2 dei quarti dei playoff fra Avellino e Trento, giocata al PalaDelMauro a porte chiuse per la squalifica del campo di gioco per due giornate dopo il primo match della serie. Il punteggio finale di 80-59 mette in risalto il netto predominio della Sidigas che, a 2' dal termine, si porta addirittura sul +28 (80/52).

Chiusa in vantaggio la prima frazione (24/15), Avellino replica con forza al tentativo di reazione degli ospiti (28/25 al 15'), andando al riposo lungo sul 44 a 33. La difesa della Sidigas concede solo 5 punti agli avversari in oltre 8' del terzo periodo (56/38 al 28'), chiuso poi sul 60 a 43. L'ultimo tentativo di ritornare in partita di Trento (62/50 al 32'), viene vanificato dal 14 a 0 (76/50 al 36') che mette il sigillo sul match (80/59). Domani si replica a Trento per gara-3.