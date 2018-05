Adunata alpini: trasporti e rifiuti, numeri record

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - L'adunata degli alpini si è conclusa con numeri record. Questa mattina in Comune a Trento è stato fatto il punto sulla situazione e sono stati diffusi i numeri della manifestazione che ha portato a Trento, secondo le stime, circa 500.000 persone.

La Polizia locale ha impiegato 177 addetti per un totale di 6.166 ore di lavoro. Sono stati rimossi 101 veicoli di cui 96 legati all'evento, 168 le infrazioni registrate, la maggior parte per sosta irregolare. Sei le denunce per guida in stato d'ebbrezza. Grande sforzo anche per il trasporto pubblico: sono stati occupati 570 autisti e 15 tra controllori e coordinatori, con 378 bus per un totale di 57.352 km percorsi. Sono stati trasportati dalle navette tra i 42 ed i 45.000 passeggeri. Per la raccolta rifiuti il ruolo principale è stato ricoperto da Dolomiti Energia: 9 isole verdi, 100 punti raccolta con bidoni presidiati con volontari, 1.770 contenitori utilizzati e 201 mezzi impiegati. La raccolta differenziata è stata attorno al 76%.