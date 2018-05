Casa per bimbi malati a Prissiano

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAG - Il Centro cure palliative per bambini e minori sorgerà su un terreno accanto alla Scuola professionale per l'economia domestica "Frankenberg", a Prissiano. Lo ha annunciato il governatore Arno Kompatscher dopo la seduta della giunta provinciale. Sono previste unità abitative per famiglie, day hospital, spazi per sedute di psicoterapia e fisioterapia e sale polifunzionali.