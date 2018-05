Incidenti stradali: morto motociclista in Val d'Ega

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAG - Un motociclista tedesco ha perso la vita nel primo pomeriggio sulla strada statale della Val d'Ega, all'altezza di Ponte Nova, dove si è scontrato con un automobile.

Stando alle prime informazioni il motociclista per cause in via di accertamento sarebbe finito nella corsia opposta, scontrandosi con una macchina che gli veniva incontro. A nulla è valso il tempestivo intervento del medico d'urgenza che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono intervenuti anche la Croce bianca e la Croce rossa con le rispettive ambulanze, i vigili del fuoco e l'assistenza spirituale. Rilievi dei carabinieri.