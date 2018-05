Basket: play off, Trento espugna Avellino

(ANSA) - AVELLINO, 14 MAG - Esordio negativo nei quarti di finale dei play-off per la Sidigas Avellino, battuta in gara-1 dalla Dolomiti Trento 77-79. Partita in equilibrio fin dalle prime battute, con le due squadre che si alternano al comando, con gli ospiti che si impongono nel finale, grazie anche ad un episodio molto dubbio, che ha visto concedere agli ospiti due falli simultanei, di cui uno antisportivo, che fruttano ben cinque punti ed un vantaggio di quattro lunghezze a meno di 1' dal termine (72/76). Il cronometro indica che mancano 9" quando Flaccadori va in lunetta, sbagliando il primo tiro e realizzando il secondo. Sulla rimessa in zona d'attacco Rich subisce un fallo non rilevato e poi si incunea nell'area avversaria per un tiro rigettato dal ferro. Finisce sul 77 a 79 una gara che sarà replicata martedì sera, sempre al PalaDelMauro.