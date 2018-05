Alpini: Rossi, grazie del lavoro a protezione civile

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - "Anche i trentini, non solo gli ospiti della nostra terra, hanno apprezzato. Devo ringraziare tutti quelli che hanno dato una mano, in un sistema che ancora una volta ha dimostrato di funzionare con professionalità e disponibilità. Sono orgoglioso del lavoro che è stato fatto e come me gli assessori titolari delle competenze nei settori chiamati ad operare con tanto impegno in questi giorni". Così il governatore del Trentino, Ugo Rossi, nella sala operativa della protezione civile, allestita per l'adunata nazionale degli alpini, che si è conclusa ieri.

"La collaborazione per l'adunata - ha sottolineato - è un'esempio di autonomia virtuosa". "Possiamo dire che questa adunata per il sistema della protezione civile è stata una sfida, ma anche una possibilità di esercitarsi dal vivo" ha detto il coordinatore della sala e dirigente della protezione civile, Stefano De Vigili. "Abbiamo dimostrato - ha aggiunto il presidente della sezione Ana di Trento, Maurizio Pinamonti - di essere una comunità compatta". (ANSA).