Alpini: presidente comitato organizzatore, grazie volontari

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - "Senza di voi questa adunata non si sarebbe mai potuta fare. Avete lavorato tutti egregiamente e nessuno si è risparmiato. Abbiamo ottenuto un grande risultato, ma è grazie a chi ha lavorato strenuamente, nell'ombra, dormendo una manciata di ore per notte, lavorando intensamente nel fango e sotto la pioggia, senza mai apparire, che tutto ciò è stato possibile. Il vostro supporto è stato fondamentale". Così il presidente del Comitato organizzatore della 91/a adunata nazionale degli alpini di Trento, Renato Genovese, all'indomani della chiusura.

Il ringraziamento è andato a tutti i volontari e ai collaboratori: "Un grazie sincero a tutti coloro che si sono fatti in quattro e ci hanno aiutato a rendere questa Adunata indimenticabile. Grazie veramente a tutti per il vostro impegno e la dedizione. Senza di voi nulla di tutto questo sarebbe stato possibile". (ANSA).