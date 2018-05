Alpini: Confcommercio Trentino soddisfatta

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - "Per gli esercenti, soprattutto quelli in prossimità dei maggiori assembramenti, come il centro città e i molti accampamenti, si è trattato di un impegno decisamente fuori dal comune. Le impressioni sono però tutte positive, e non sono legate soltanto al lato professionale ed economico: l'adunata ha saputo trasformare il Trentino e la città di Trento, promuovendo valori importanti come solidarietà, amicizia, impegno, ma anche divertimento e gioia". Il commento, sull'adunata nazionale degli alpini a Trento, è del vicepresidente vicario della Confcommercio del Trentino, Massimo Piffer.

"Prima ancora di un bilancio in termini commerciali - ha aggiunto - credo vada sottolineato un bilancio sulla visibilità che il Trentino ha ricevuto, sulla partecipazione e sul coinvolgimento che tutti, abitanti e imprenditori, hanno messo in campo per la buona riuscita di questa adunata. Una straordinaria capacità di fare squadra, che era evidente a chiunque abbia frequentato le vie della città in questi giorni".

