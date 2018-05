Tennis: Karin Knapp si ritira

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - In concomitanza con l'inizio degli Internazionali BNL d'Italia, Karin Knapp annuncia il ritiro dal tennis. "In questi giorni al Foro Italico, dove seguivo le altre ragazze che si allenano all'accademia di Anzio, tante persone mi hanno domandato quali erano i miei piani e allora mi sembra giusto annunciare che è arrivato il momento di ritirarsi dal tennis agonistico", ha affermato la giocatrice altoatesina. "Si tratta di una decisione molto sofferta - ha aggiunto- ma purtroppo devo rassegnarmi all'idea che il mio ginocchio destro non ce la più. Dopo il quinto intervento chirurgico, nel febbraio dello scorso anno, ho provato in tutti i modi a rientrare, lavorando duramente per mesi, ma ogni volta che aumentavo i carichi il dolore si riproponeva sempre: mi allenavo bene e poi mi faceva male, tanto da rischiare di non camminare poi per tre giorni". Karin vanta come best ranking la 33/a posizione nell'agosto 2015, stagione in cui a Norimberga ha conquistato il suo 2/o titolo Wta dopo quello del 2014 a Tashkent.