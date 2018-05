Incidenti: un morto sulla statale della Valsugana

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - Nello scontro tra due scooter sulla statale della Valsugana, in Trentino, un motociclista è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Lo scontro è avvenuto verso le 16.30 a Pergine, dopo la zona San Cristoforo, verso Levico, e sul posto sono arrivati i soccorsi con ambulanza ed elicottero, ma per uno dei due motociclisti non hanno potuto che constatare il decesso. L'altro è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale, per i rilievi del caso. Il traffico è stato bloccato per garantire il passaggio dei soccorritori, con ovvie ripercussioni sulla viabilità. (ANSA).