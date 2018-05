Alpini: mons. Marcianò, papa farà saluto durante l'Angelus

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - Il duomo di Trento ha ospitato questo pomeriggio una messa in suffragio di tutti i caduti, per la 91/ adunata degli alpini. A celebrarla sono stati monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per l'Italia, e l'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi. Accanto a loro, in una cattedrale gremita, le autorità civili e militari, i rappresentanti delle sezioni e gruppi Ana e tanti cittadini.

Monsignor Tisi ha ricordato come gli alpini ci siano sempre al momento del bisogno e, in una società dominata dall'individualismo e dalla competizione, sappiano insegnare il rispetto e la fratellanza. "Gli alpini fanno vincere il bene sul male, sanno vincere la paura per soccorrere quelle altrui. Lo fanno ovunque ci sia bisogno di loro, nelle situazioni di emergenza e difficoltà, salvando vite, al servizio degli altri", ha detto durante l'omelia monsignor Santo Marcianò annunciando anche che papa Francesco domattina saluterà durante l'Angelus gli alpini e la città di Trento da piazza San Pietro.(ANSA).