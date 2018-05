Alpini: carabinieri compagnia Riva, controllate 147 persone

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - La compagnia dei carabinieri di Riva del Garda (TN), sotto il coordinamento del comando provinciale carabinieri di Trento, ha svolto servizi mirati per la prevenzione dei reati contro il patrimonio, in particolare in concomitanza con l'adunata nazionale degli alpini, denunciando quattro persone per furto, tra Arco e Dro.

Un bresciano di 44 anni, residente a Lodrino , è stato perquisito a Ponte Caffaro e denunciato per il possesso di un coltello.

Durante i controlli sono stati anche perquisite diverse persone e 6 di loro sono state segnalate al Commissariato del Governo per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono tutti italiani della zona, 2 minori, tutti in possesso di hashish e cocaina, per un totale di 7 grammi. Nel totale sono stati controllati 115 mezzi e 147 persone. (ANSA).