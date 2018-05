Alpini: bandiera di guerra sfila a Trento

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - Com'è tradizione alle adunate degli alpini, nel tardo pomeriggio di venerdì vengono resi gli onori alla bandiera di guerra di un reggimento legato al territorio. A Trento ha sfilato la bandiera di guerra del secondo genio guastatori, comandato dal colonnello Gaetano Celestre. Il reggimento è alle dipendenze della Brigata alpina Julia, attualmente impegnata con gran parte dei suoi uomini in missione in Libano.

Nel pomeriggio con una cerimonia intima e privata alla Fossa dei martiri del Castello de Buonconsiglio, l'Ana e le autorità del territorio hanno reso omaggio a Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa, deponendo tre corone d'alloro ai cippi in loro memoria, sul luogo dell'esecuzione. Alla cerimonia era presente Marco Battisti, nipote dell'irredentista.