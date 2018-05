Alpini: 290.000 penne nere a Trento

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - Stanno aumentando di ora in ora i partecipanti all'adunata degli alpini a Trento. Le stime del Comitato organizzatore alpini indicavano alle 17 in circa 290.000 le penne nere già presenti in città, un numero che l'esperienza delle scorse adunate dice essere destinato ad aumentare sensibilmente nel corso della serata e della mattinata di domani.

Ulteriormente rafforzati in queste ore, spiega l'amministrazione provinciale, i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo ai treni. Qualche criticità è prevista per i rientri via treno di questa sera: l'invito è a programmare partenze "intelligenti", vale a dire di non attendere l'ultimo treno per fare ritorno a casa. Sono 257 le persone si sono rivolte ai posti medici avanzati, di cui 224 quelle assistite e dimesse e 33 ricoverate all'ospedale Santa Chiara, con 7 casi più critici.

Forte il peso sui trasporti pubblici locali e sulla viabilità ferroviaria. Traffico regolare sull'autostrada del Brennero.