Italia Nostra visita Glorenza

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - Italia Nostra ha scelto per la giornata nazionale dei beni comuni, in programma domenica 13 maggio, non un monumento, ma un piccolo centro urbano, ovvero la cittadina di Glorenza. Il gruppo di Italia Nostra raggiungerà Glorenza utilizzando la ferrovia. La professoressa Danggl illustrerà questa piccola perla, perfettamente conservata, viva e vitale. In merito ai possibili futuri sviluppi dei rapporti con il Parco dello Stelvio, ora a gestione provinciale, è previsto un aperitivo con il direttore del locale ufficio del parco nazionale.