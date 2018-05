Cane Gdf trova ecstasy su autobus

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - Il cane antidroga Escot della Guardia di Finanza di Bolzano ha trovato su un autobus di lunga percorrenza 300 pasticche di ecstasy e alcuni grammi di cocaina.

La droga era nascosta in un sacchetto dei rifiuti sotto un sedile dell'autobus che era diretto a Milano. Lo stesso cane ha segnalato in piazza Domenicani un italiano trovato poi in possesso di 5 grammi di hashish, mentre in stazione un altro cittadino italiano con 15 grammi di marijuana.