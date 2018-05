Alpini: fiaccola della pace a Campana dei Caduti

(ANSA) - ROVERETO (TRENTO), 11 MAG - La Campana dei Caduti di Rovereto ha ospitato questa mattina una cerimonia ufficiale in memoria delle vittime della prima guerra mondiale, in occasione dell'avvio della 91/a Adunata nazionale degli alpini.

Un gruppo di giovani, salito a piedi dal Sacrario dei caduti di Castel Dante al colle di Miravalle, ha consegnato la fiaccola della pace ad un alpino reduce della campagna di Russia, Guido Vettorazzo, 97 anni, che ha acceso il braciere posto vicino alla Campana di Maria Dolens. Sul manico della fiaccola una frase di papa Wojtyla "La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro". A seguire è stata deposta una corona in onore dei caduti, nel centenario della fine della Grande Guerra. Al termine della cerimonia, cui hanno partecipato le massime autorità locali, civili e militari, l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, ha presieduto una preghiera ecumenica.