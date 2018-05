Alpini: a Trento crescono a 140.000 gli arrivi per l'adunata

(ANSA) - TRENTO, 11 MAG - Sono 140.000 a stasera gli arrivi a Trento nella prima giornata dell'adunata nazionale degli Alpini, con 90 bus giunti in città. Il punto della situazione è stato fatto nella sala operativa della protezione civile del Trentino, che nel tardo pomeriggio si è riunita con il capo dipartimento della protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, l'assessore provinciale trentino alla protezione civile, Tiziano Mellarini, e i responsabili dei settori coinvolti nella gestione dell'evento.

"Grazie a tutti per il lavoro che state facendo - ha sottolineato Borrelli - per l'organizzazione che avete messo in campo che rende onore a questo evento. È un orgoglio per gli alpini, per la città di Trento, per il Trentino, ma soprattutto per tutto il Paese. Voglio infine ringraziare l'Associazione nazionale alpini per il contributo fondamentale che quotidianamente dà al sistema della protezione civile nazionale". (ANSA).