Alpini: attiva una sala interforze per la sicurezza

(ANSA) - TRENTO, 10 MAG - Una sala operativa interforze per garantire la sicurezza dell'adunata nazionale degli alpini a Trento è stata allestita in questura. Ne fanno parte, oltre alla polizia di Stato, carabinieri, finanza, polizia stradale, polizia locale, polizia penitenziaria e comitato organizzatore dell'adunata.

Presentata stamani, è in funzione da ieri e fino alla mattina di lunedì, 24 ore su 24. "Non sostituisce il pronto intervento, ma analizza le informazioni che riguardano l'adunata" hanno spiegato il capo di gabinetto facente funzioni e capo della squadra mobile della polizia, Salvatore Ascione, e il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Trento, colonnello Giovanni Cuccurullo.

Al personale del posto, si sono aggiunte unità antiterrorismo di carabinieri e polizia, del reparto prevenzione crimine della polizia, unità cinofile antiesplosivo, artificieri antisabotaggio e tiratori scelti. Sabato e domenica ci saranno anche un elicottero e un aereo per il monitoraggio stradale e autostradale. (ANSA).