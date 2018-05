Alpini: al via lavori per nuovo Museo nazionale Doss Trento

(ANSA) - TRENTO, 10 MAG - Posata oggi la prima pietra del nuovo Museo nazionale degli alpini sul Doss Trento, che verrà ampliato e riqualificato in base ad un protocollo d'intesa firmato nel maggio 2017 fra ministero della Difesa e Associazione nazionale degli alpini. La cerimonia si è tenuta in coincidenza con l'apertura dell'Adunata nazionale degli alpini alla presenza delle massime autorità civili e militari.

Il museo passerà da una superficie di 300 mq ad una superficie di 1.700 mq e potrà così accogliere i reperti sulla storia del corpo degli alpini raccolti nel tempo. Il progetto, finanziato in gran parte dalla Provincia di Trento, elimina le aggiunte succedutesi nel tempo e prevede la realizzazione di nuovi volumi perimetrali mantenendo un camminamento a cielo aperto tra il sacrario e le nuove superfici destinate a sale espositive e spazi di servizio. "Qui c'è la storia del Trentino e della Repubblica", ha detto il governatore del Trentino, Ugo Rossi, che ha parlato di "un investimento in memoria e rispetto".