Alpini a Trento, battesimo cittadella protezione civile Ana (2)

(ANSA) - TRENTO, 9 MAG - "Interveniamo dove non si può arrivare con scale o con cestelli" aggiunge Ponti.

"In città abbiamo allestito due posti medici avanzati - spiega Irene Bergamin, coordinatrice delle squadre sanitarie del terzo settore, quello nordest della protezione civile dell'Ana -. Uno è nella zona sud della città, l'altro qui in centro, per ricevere codici rossi e gialli per stabilizzarli ed evacuarli verso ospedale e ricoverare i verdi. Ma qui in centro c'è anche un ospedale da campo con sale operatorie, ortopedia e radiologia".

Nella cittadella ci sono anche un maxischermo, su cui verrà proiettato da domani un video che illustra le attività di ognuna delle dieci specialità di protezione civile dell'Ana, ma anche gli allestimenti che riguardano i cinofili, il movimento terra, le operazioni antincendi, l'informatica, uno speciale strumento con otto telecamere che viene usato per monitorare le frane, i droni, i sommozzatori. Sono tutti al lavoro per allestire la cittadella al meglio per domani, ma ciascuno ha una storia da raccontare, di gente soccorsa perché rimasta senza casa per il terremoto o di un bosco salvato dall'ultimo incendio su cui sono accorsi. (ANSA).