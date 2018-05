Città di Bolzano a Mauthausen

(ANSA) - BOLZANO, 7 MAG - Una delegazione ufficiale della Città di Bolzano guidata dall'Assessore comunale alla cultura Sandro Repetto ha partecipato domenica alla manifestazione internazionale di Mauthausen in ricordo e in omaggio a tutte le vittime della deportazione nei Lager nazisti. Il gonfalone della Città di Bolzano è tornato ad essere presente all'appuntamento, a cui prendono parte centinaia di labari in rappresentanza di regioni, province e città italiane e di tutto il mondo. A Mauthausen presente anche la responsabile dell'Archivio Storico cittadino Carla Giacomozzi. La cerimonia internazionale del 6 maggio ricorda in particolare la data che segnò la liberazione del Campo di Mauthausen.