Mostre: la fortuna di essere dislessici

(ANSA) - TRENTO, 2 MAG - È in mostra nella sala ragazzi della biblioteca civica di Riva del Garda 'Le mille e una farfalle', installazione realizzata 'dall'artista dislessico Flavio Marzadro' (la definizione è dello stesso Marzadro) e da Francesca Sarti, ceramista e mamma di un ragazzo dislessico.

L'immagine di un bambino spento, svogliato che però ha in testa mille pensieri spesso invisibili al mondo adulto, desideroso di etichettare tutto: da qui scaturisce il progetto 'Le mille e una farfalle. La fortuna di essere dislessici'.

Francesca Sarti, ceramista e mamma di un ragazzo dislessico, ha intrapreso un viaggio di laboratori itineranti in cui persone di tre regioni, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Liguria, hanno regalato il proprio tempo per realizzare sognanti farfalle in ceramica, imprimendo nella terra pizzi, foglie, conchiglie, creando texture uniche, una diversa dall'altra.

Sono oltre mille le persone che hanno collaborato, e diverse le associazioni. (ANSA).