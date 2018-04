Alfreider, il minority safe pack passa

(ANSA) - BOLZANO, 3 APR - L'iniziativa europea Minority Safe Pack per dare più voce alle minoranze in Europa ha raggiunto il quorum necessario di 54.750 firme in Italia. Le adesioni sono state raccolte principalmente in Alto Adige, come anche in Friuli e in Val d'Aosta. Se ne rallegra il vicepresidente della Federazione Fuen, Daniel Alfreider che su facebook scrive "Non ci credo ancora!!! Il Minority Safe Pack ce l'ha fatta. Abbiamo sicuramente raccolto 45.400 firme online e 10.000 erano già state raccolte in formato cartaceo, inoltre molti moduli sono stati consegnati nei Comuni negli ultimi giorni. Siamo ben al di sopra delle aspettative! Questo successo appartiene a tutti coloro che hanno firmato e aiutato negli ultimi mesi! Abbiamo dimostrato di essere uniti quando si tratta di tutela delle minoranze. Grazie di cuore!" L'iniziativa è volta a chiedere all'Ue di migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e di rafforzare la diversità culturale e linguistica in seno all'Unione.