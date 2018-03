Serata per ricordare Alfons Benedikter

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - Alfons Benedikter, uno dei padri dell'autonomia altoatesina, il 14 marzo avrebbe compiuto 100 anni. In ricordo del politico, scomparso nel 2010, è in programma domani una serata nell'aula della scuola elementare di Frangarto. Parteciperanno alcuni compagni di strada, da Roland Riz a Oskar Peterlini, e testimoni dell'epoca, come il giornalista Rai Wolfgang Mayr. Sarà proiettato anche un film di Helmut Lechthaler e Georg Schedereit. Moderano la serata i figli Rudi e Thomas Benedikter.

Benedikter, nato nel 1918 in Austria, laureato in letteratura inglese e russa a Napoli, fu consigliere provinciale della Svp e vicepresidente della giunta dall'60 all'88, partecipando a tutte le trattative internazionali sulla questione altoatesina.

Benedikter fu esponente dell''ala dura' della Svp e fu contrario al Pacchetto di misure per l'Alto Adige, varato nel '69. Negli anni Novanta decise di lasciare il suo partito per aderire all'Union fuer Suedtirol, il partito di Eva Klotz.