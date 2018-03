Salute Trentino: Degasperi, Bordon si dimetta

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Partita chiusa secondo il Movimento 5 stelle. Un percorso avviato invece secondo la Provincia quello del punto nascita dell'osepdale di Cavalese. Un'interrogazione in cui vengono chieste le dimissioni del direttore generale della sanità trentina, Paolo Bordon, è stata avanzata dal consigliere provinciale M5s Filippo Degasperi. "Oggi a Cavalese - spiega - i vertici della sanità trentina comunicheranno ai cittadini che il Punto nascite non riaprirà. L'assessore provinciale alla salute, Luca Zeni, ne aveva promesso la riapertura prima entro settembre 2017, poi entro aprile 2018. Pare che tra le cause ci sia anche il mancato adeguamento della struttura alle previsioni del Protocollo nazionale.

Il Comitato percorso nascite ha, riferisce òa Provincia, richiesto che la riapertura del punto nascita sia subordinata ad alcune modifiche strutturali, ovvero una seconda sala parto ed una sala operatoria sempre pronta per le emergenze nel blocco travaglio-parto. "Si tratta di una decisione non condivisibile - hanno evidenziato Rossi e Zeni - una novità, che mai era emersa nel corso dei precedenti confronti, dove le modifiche strutturali erano considerate un obiettivo a tendere. Richiederemo dunque al comitato, formalmente, di rivedere questa decisione".