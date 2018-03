Riaprono Giardini Castel Trauttmansdorff

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - Tra fragranze seducenti e spezie aromatiche, i Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano si apprestano a inaugurare una nuova stagione. Dal 30 marzo, tutto ruoterà intorno alle piante profumate e aromatiche, e il tema di quest'anno "Baci aromatici - Una passeggiata tra profumi e aromi", si svilupperà nell'arco dell'intera stagione: svariate stazioni proporranno uno sguardo inedito nel mondo delle piante odorose, esotiche e conosciute.

Come lo scorso anno, il Touriseum darà risalto ai passi alpini, al loro fascino e alla loro valenza turistica con l'esposizione temporanea "Sui passi, pronti, via!", che assume la fisionomia di una strada di montagna, tra tornanti, salite e punti panoramici. Il World Music Festival vedrà alternarsi sul palco del laghetto, nel cuore del giardino, artisti internazionali. Il venerdì, a giugno, luglio e agosto, i Giardini resteranno aperti sino alle 23 per l'evento "Trauttmansdorff di Sera".