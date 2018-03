Punti nascita Trentino: Provincia, volontà aprire Cavalese

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Contestare formalmente il parere dato dal Comitato percorso nascita nazionale, avviare rapidamente l'iter per la realizzazione delle modifiche strutturali richieste, che fanno già parte della programmazione sanitaria, nel frattempo valutare le aspettative dei professionisti, pediatri e ginecologi, assunti nella prospettiva della riapertura, anche ampliando il servizio offerto alla popolazione, in attesa che la situazione si sblocchi. Questa l'intenzione della Giunta provinciale, concordata ieri nel corso di un incontro con gli amministratori di Fiemme e Fassa, in merito alla riapertura del punto nascita dell'ospedale di Cavalese.