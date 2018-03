Giornata mondiale acqua: filiera della potabile in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - In occasione della Giornata mondiale dell'acqua è stata creata in Trentino una grafica per illustrare la filiera dell'acqua potabile. Così celebrano questa giornata l'agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (Aprie) e l'assessorato alle infrastrutture e all'ambiente della Provincia autonoma di Trento.

L'appuntamento è dedicato alla promozione di attività finalizzate alla tutela delle risorse idriche e questa grafica spiega l'intero ciclo dell'acqua potabile, dalla sorgente al rubinetto. Il titolo "Acqua trasparente" è stato scelto, come spiega l'amministrazione provinciale, perché in Trentino sono molti gli operatori che a vario titolo si occupano della filiera dell'acqua potabile, che è un'acqua di qualità per il fatto che il territorio ha una ricchezza di fonti e una rete di distribuzione capillare per raggiungere il maggior numero di persone. (ANSA).