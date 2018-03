Feste vigiliane, 35/a edizione 'Oltre le mura'

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Sarà dedicata al tema "Oltre le mura" la 35/a edizione delle Feste vigiliane di Trento, in programma dal 22 al 26 giugno su organizzazione del Centro S.Chiara. "Il tema delle mura - ha detto il direttore del Centro S.

Chiara, Francesco Nardelli - intende riprendere e rilanciare la sfida giocata da Trento in occasione della candidatura a capitale italiana della cultura". "Le mura sono certamente quelle storiche e fisiche della città, ma possono anche rappresentare le barriere culturali che definiscono il nostro agire nel mondo", ha aggiunto la consulente culturale Cristina Pietrantonio. Clou delle Feste saranno il Corteo storico, il Tribunale di Penitenza, il Palio dell'Oca, la Tonca, la Processione e la Messa Solenne, la Mascherada dei Ciusi e dei Gobj e i Fuochi. Il Tribunale di Penitenza in piazza Fiera sarà affidato alla crew di "Voldemort, Origins of the Heir", mediometraggio di produzione indipendente trentina.