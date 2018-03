Vandalo parabrezza Val di Sole ha un nome

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Il responsabile del danneggiamento dei cristalli di numerose autovetture parcheggiate in Dimaro-Folgarida, Monclassico e Croviana ha un nome. Si tratta, secondo quanto riferiscono i carabinieri di Cles, di un giovane di 24 anni, cittadino comunitario residente in un paesino della zona. A scoprirlo sono stati i carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Cles, che hanno condotto le indagini insieme ai colleghi delle stazioni di Malè e Rabbi.

Nel primo pomeriggio di ieri i militari hanno atteso che il sospettato rincasasse per eseguire una perquisizione. Il giovane, prima ancora di aprire la porta di casa, ha ammesso le proprie responsabilità, poi ha consegnato la sua pistola ad aria compressa, 8 caricatori di propellente e 1.500 pallini metallici aventi un diametro di 4,5 mm, tutto acquistato on-line pochi giorni prima che iniziasse a provare le sue abilità balistiche prendendo di mira un po' di auto in sosta. (ANSA).