Provinciali: M5s, in Trentino squadra Giunta prima del voto

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Preparare e rendere nota la squadra di giunta prima di andare al voto per le provinciali in Trentino, in calendario a ottobre. È la proposta discussa ieri in una riunione informale del Movimento 5 stelle a Trento, presente il deputato rieletto Riccardo Fraccaro, di cui riferisce il quotidiano locale 'Corriere del Trentino'.

L'idea sarebbe quella di copiare il modello vincente utilizzato da Luigi Di Maio per il nazionale: un'ipotesi avanzata da una serie di consiglieri comunali locali e che a Fraccaro non sarebbe dispiaciuta, ma ancora a livello di semplice ipotesi. (ANSA).