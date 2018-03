Imprese: Giornata acqua in incubatori Trentino Sviluppo

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Giovedì 22 marzo si celebra la 'Giornata mondiale dell'acqua anche negli incubatori d'impresa di Trentino Sviluppo. Sono le 8 imprese che nel corso del 2017, tra Rovereto, Trento e Pergine Valsugana, hanno lavorato sull'uso intelligente della preziosa risorsa idrica, impiegando 32 addetti per un volume d'affari complessivo di circa 5 milioni di euro. All'acqua come fonte di divertimento e tempo libero guardano GardaSolar e NeveXN, due startup insediate rispettivamente in Progetto Manifattura e in Polo Meccatronica.

La prima produce natanti a energia solare, parchi a tema e strutture ricettive affacciate sull'acqua. L'altra ha brevettato un macchinario a energia termica capace di trasformare l'acqua in neve di alta qualità anche a temperature positive, ovvero tra gli 0 e i 15 gradi. Un'altra start-up vede un depuratore biologico a base di tappi di plastica. (ANSA).