Esercitazione all'aeroporto di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAR - Domani, giovedì 22 marzo dalle ore 18 alle ore 21, avrà luogo presso l'aeroporto di San Giacomo a Bolzano una simulazione di emergenza congiunta per l'anno 2018.

Come previsto dalla normativa internazionale (Annex XIV Icao) e europea (Reg. 139/2014) parteciperanno a tale esercitazione, oltre alle varie istituzioni aeroportuali, gli Enti di soccorso e di protezione civile presenti nella Provincia Autonoma di Bolzano.

L'evento simulato sarà costituito da un incidente grave con dimensioni ipotizzabili per un aeroporto con tipologia di aeromobili e traffico presenti sullo scalo di Bolzano. Lo comunica la società aeroportuale Abd Airport spa.