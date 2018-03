Elezioni: dopo ricalcolo, Segnana (Lega) "certezza eletta"

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - "Ora c'è la certezza, domani mattina prendo il treno per Roma con gli altri colleghi della Lega eletti in Trentino. Non ho il telegramma, che gli altri hanno ritirato ieri al Commissariato del governo (ente che nelle Province autonome ha la funzione della Prefettura, ndr), ma oggi pomeriggio mi informo. Credo comunque che basti la dichiarazione di elezione che la Corte d'appello di Trento ha consegnato ieri qui al partito dopo il riconteggio". Così la deputata trentina della Lega Stefania Segnana, rientrata tra gli eletti delle politiche del 4 marzo dopo un ricalcolo di voti che ha coinvolto più regioni.

Segnana adesso è concentrata sulla logistica della partenza.

"Avendolo saputo ieri sera - spiega - non ho potuto trovare subito una babysitter, quindi per i miei bambini, di 8 mesi e mezzo e di 6 anni, stavolta verranno con me i miei genitori.

Altre mamme parlamentari mi hanno dato le informazioni su monolocali già attrezzati, su babysitter e sulla nursery interna della Camera, mi organizzerò presto". (ANSA).