Controlli della polizia a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAR - Nel quadro dei controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Bolzano nei giardini di piazza stazione, in via Perathoner, via Garibaldi e in piazza Verdi sono state identificate e denunciate diverse persone. Un cittadino del Mali è stato arrestato ed un tunisino di 28 anni espulso.

Il 24enne del Mali è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era stato trovato in possesso di tre panetti di marijuana, diverse dosi di cocaina ed eroina nonchè di un'ingente somma di denaro. A suo carico sono emersi numerosi precedenti. L'uomo è stato portato in carcere.

Sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio un cittadino del Gambia di 21 anni, irregolare con precedenti specifici e per porto ingiustificato di armi un marocchino di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale.