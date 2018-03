Cioccolato in piazza a Trento per Pasqua

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Trento quest'anno si prepara a festeggiare la Pasqua più dolce di sempre, con il Tour dei Cioccolatieri di Art & Ciocc. Si tratta dei più importanti maestri cioccolatieri artigiani, che da dieci anni viaggiano per promuovere il cioccolato artigianale di qualità nelle maggiori piazze e centri storici d'Italia. Da venerdì 30 marzo al lunedì di Pasquetta, dalle 9 alle 21, nella centralissima piazza Cesare Battisti, saranno presenti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme. Ogni maestro cioccolatiere proporrà le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d'arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi e il palato, senza tralasciare salute e benessere.

La manifestazione presentata in Comune a Trento, vedrà in campo i grandi classici: le praline di oltre 42 gusti, le barrette, i cioccolatini, i cremini, i liquori al cioccolato, le creme spalmabili, le combinazioni di tartufi, croccanti golosi e i cioccolatini alla birra. (ANSA).